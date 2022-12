Warholm paneb end talvel proovile kõrvalalal

„Ootan väga taas Ulsteinhallenis jooksmist. See on minu talvehooaja esimeseks võistluseks. Seal on alati hea atmosfäär. Auhinnavõistlus on mulle alati olnud tähtsal kohal. See on tore ning tähtis on teha sisehooajaks soojendus. Kavatsen 2023. aastal mõnel sisevõistlusel osaleda ning kaalun ka EMil võistlemist,“ lausus Warholm Euroopa kergejõustikuliidu vahendusel.