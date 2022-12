MMi finaali järel Argentina mängijatelt karika ära sikutanud staarkokka saadab tühistamiselaine, asja uurib ka FIFA

Gökçe on maailmakuulus kokk, kel on oma liharestoranide kett Nusr-Et, mis tegutseb Türgis, Kreekas, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Araabia Ühendemiraatides, Kataris ja Saudi Araabias. Nimi Nusr-Et tuleneb Gökçe eesnimest ja ühtlasi tähendab „et“ türgi keeles „liha“. Gökçe nimi pole aga peamine, mille järgi kodanikku maailmas tuntakse, vaid hoopis populaarsem on tema hüüdnimi Salt Bae.