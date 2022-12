Arsenalis end aina kodusemalt tundev Karl Jakob Hein: tahame võita kõik karikad ja hooaja teises pooles hullu panna!

„Minu teekond Arsenalis on olnud väga edukas,“ alustas 16aastaselt klubiga liitunud väravavaht, kellel jookseb nüüd Arsenalis viies hooaeg. „Tulin siia Nõmme Unitedist noore poisina ja see on olnud pikk teekond. Olen saanud palju häid kogemusi, aga ka mitte nii häid kogemusi. Kokkuvõttes olen ma siinoldud aega nautinud ja õppinud väga palju.“

Jutuks tuli ka rahvuskoondis, mida Hein on juba mitu head aastat esindanud ning kuigi vanust on turjal endiselt vaid 20 aastat, siis mänge kogunenud juba 18. „Ma tegin rahvuskoondises debüüdi 18aastaselt. See oli päris naljakas olukord, sest enne seda polnud ma Covidi tõttu saanud pool aastat kirja mitte ühtegi mängu. Mind visati kohe platsile ja oma riiki nii kõrgel tasemel esindada oli uskumatu kogemus. See oli suur au,“ muljetas Hein.