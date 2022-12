NBA JÕUJOONED: särav Celtics, vaevlev Warriors ja Lakers, kust „ei tule ikka mitte kui midagi“

Läänes on liidrikohta jagamas Memphis Grizzlies ja Denver Nuggets ning neile on kohe kuklasse hingamas New Orleans Pelicans. Idas moodustavad esikolmiku Boston Celtics, Milwaukee Bucks ja Cleveland Cavaliers, kuid neile on hirmsa hooga lähenemas Brooklyn Nets, kes on võitnud kaheksa kohtumist järjest.