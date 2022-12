(EESTI) RAHVAS ON RÄÄKINUD: kõigi aegade vägevaim rallisõitja on Ott Tänak!

„Markko Märtin on jõudnud esiviisikusse mõneti ootamatult, arvestades, et ta polnud maailmameister – kuigi ta näitas, et eeldused selleks olid tal olemas. Pärast paari õppimisaastat Subaru ja seejärel Fordiga istus Märtinin 2003. aastal revolutsiooniliselt uue Focus WRC rooli. See oli kooslus, mis tõi aastatel 2003 ja 2004 viis etapivõitu ning ta juhtis korra ka MM-sarja. Kuid et Fordi tulevik oli ebakindel, läks Märtin 2005. aastaks Peugeot'sse, kus tema WRC-karjäär sai ootamatu ja traagilise lõpu, kui kaardilugeja Michael Park hukkus Suurbritannia rallil juhtunud avariis.“

„Kahe Sébastieni domineerimise WRC-s katkestanud Ott Tänak on siin trumbid letti löönud. Üllatus? Võib-olla – aga see ei tähenda, et ta seda ei vääri,“ kirjutab DirtFish. „Viimased hooajad on Tänaku jaoks olnud keerulised, kuid 2022. aasta tõestas, et toorest kiirust ja võidutahet on tal ikka veel küllaga. 17 rallivõitu ja 2019. aasta maailmameistritiitel – Tänak tahab neid numbreid kindlasti suurendada. 2023. aastaks on ta naasnud M-Sporti ja võib kihla vedada, et Tänak annab endast kõik, et taas maailmameistriks tulla.“