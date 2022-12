Brasiilia koondise endine peatreener langes kodumaal röövi ohvriks, pätt süüdistas teda ka untsu läinud MMis

„Ma tundsin sind kui treenerit ja teadsin, et sa oled selles ametis väga hea, kuid inimesena oled sa lausa suurepärane,“ kirjutas Neymar sotsiaalmeedias. „Sa tead, kes mina olen ja see on see, mis mulle loeb. Ma tahan sind avalikult tänada kõige eest, kõigi õpetuste eest, mida sa meile andsid – seda oli nii palju. Sa jääd minu jaoks alatiseks üheks kõige paremaks treeneriks, kes mul kunagi olnud on.“