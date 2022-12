DAKARILE! Kaks semu võtavad taas ette hullu katsumuse

Viis aastat on teil viimasest Dakarist möödas. Kas kõik armid ja vigastused on sellest ajast paranenud, ka hingelised, et te tahate sinna tagasi minna?

TT: Ega neid vigastusi midagi nii hullu polnud, mis nii kaua paraneks. Ainult head emotsioonid on meelde tulnud – neid on vaja värskendada.

MM: Pigem oli hing haige, et ei saanud sinna minna, kui kodus istusid, seda kõike vaatasid kaugelt ja mõtlesid, et see on sinu jaoks läbi. Mina elasin juba selle mõttega. Aga õnneks tuli Toomas ühel hetkel minu juurde…