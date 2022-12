Iraani võimud suunasid riigist lahkuva jalgpallilegendi pere lennuki ümber. „Ma pole mitte ühelegi oma küsimusele vastust saanud.“

Mängijakarjääri järel on Daei töötanud kodumaal treenerina ja olnud nii klubide kui ka rahvuskoondise eesotsas. Nagu öeldud, siis Daei on kodumaa populaarseim jalgpallur, vahest isegi üks Aasia vutiajaloo suurimaid.

Nii ei istu Iraani valitsusele fakt, et sarnaselt kogu ülejäänud riigile on ka Daei otsustanud nende islamistliku poliitika vastu üles astuda. Eriti häirivad paljusid tavakodanikke karmid riietusreeglid ning 1983. aastal kohustuslikuks muudetud hidžaab – islamiriikides elavate naiste peakate.

Eriti tuliseks läksid meeleavaldused sügisel, kui arreteeriti 22aastane Mahsa Amini, kes olevat hidžaabi kandnud valel ehk liiga paljastaval moel. Kolm päeva hiljem ta suri. Kokku on tapetud üle 500 protesteerija, kelle seas on 69 last. Arreteeritud on tuhandeid aktiviste.