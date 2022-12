ÜLESTUNNISTUS! Kohtunik keeras Manchester Unitedile käru

Nimelt sätestavad vutireeglid, et karistuslöögi ajal peab olema kaitsemüür pallist vähemalt 9,15 meetri kaugusel. Juba silmaga oli aga näha, et Unitedi ja Aston Villa vahelises matšis oli see ilmselgelt kaugemal. Nagu hiljem selgus, siis lausa viie jardi (ehk 4,5 meetri) ehk poole võrra kaugemal. Paraku otseselt Taylor ühegi reegli vastu ei eksinud, sest reeglites on kirjas, et müür peab olema VÄHEMALT 9,15 meetri kaugusel. Ja seda see ju täitsa oligi.