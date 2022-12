M-Spordi pealik: peame tõstma taset, et Tänak saaks tiitli nimel võidelda

Eelmise hooaja tulemused vastanud M-Spordis ootustele: kuigi avaetapil Monte Carlos õnnestus nende piloodil Sebastien Loebil triumfeerida, jäi see Briti tiimile ainsaks võiduks ning kokkuvõttes jäädi teistele meeskondadele selgelt alla. Tänavuseks aastaks on aga koosseisus tehtud olulised muudatused. Lisaks Tänaku palkamisele on tiimis teiseks täiskohaga sõitjaks Pierre-Louis Loubet – eelmisel hooajal osales prantslane 13 etapist seitsmel.

Millener usub, et kuigi neil on võrreldes Toyota ja Hyundaiga selgelt väiksem eelarve, suudavad nad siiski tiitli nimel võidelda. „Tänaku liitumine on kahtlemata tõstnud töökojas meeleolu,“ lausus ta.

„Samal ajal kaasnevad sellega omad väljakutsed. Peame tõstma oma taset ning andma endast parima, et Otil oleks võimalik järgmisel aastal hästi esineda. Suuri muudatusi pole vaja enam teha, aga meil tuleb olla kindel, et toimime kõikide pisiasjade puhul korrektselt ning koguma igal etapil punkte. Oleme sellele [tasemele] lähedal, kuid eksimisruumi meil ei ole, sest igal rallil tulemuse saavutamiseks tuleb olla ühtlane,“ jätkas Millener.

Ta lisas, et see ei tähenda siiski, et meeskonna hakataks tegema midagi täiesti teistmoodi.„Püüame võimalikult hästi keskenduda ning teeme kõik selleks, et Ott saaks teha võimalikult häid esitusi meeskonna eest. Otseselt ei muuda me midagi, kuid teeme kindlaks, et kõik on võimalikult heal tasemel. Sel aastal oli seda raske saavutada, aga loodan, et värskelt lehelt alustades jõuame sinna kergelt. Peame selleks Monte Carloni tööd tegema,“ lausus Millener.

Tema sõnul tuleb M-Spordile kasuks testipäevade vähendamine 30 pealt 21-le. „[Toyota ja Hyundaiga] on alati raske [sammu pidada]. Järgmisel aastal on kõigil testimiseks vähem aega, mistõttu tuleb sellega olla ettevaatlikum ja nupukam. See on meie seisukohalt hea. Peame arendamist jätkama ning olema väga spetsiifilised nendes kohtades, kus tahame rohkem areneda. Meie eelarve pole piisavalt suur, et proovida igat valikut. Peame lihtsalt testimisel kõvasti vaeva nägema, et välja selgitada, missuguseid elemente kasutame ja milliseid mitte,“ selgitas Millener.

Eelmisel nädalal intervjuus Belfast Telegraphile kinnitas ka M-Spordi insener Jamie McMillan, et eesmärk on aidata Tänakul võita MM-tiitel.

„Kõigil M-Spordis on hea meel, et Tänak naasis meeskonda. Teame, milleks on Ott võimeline ning ootame uut hooaega põnevusega. Ott tunneb meeskonda nii seest- kui ka väljaspoolt ning teab, mida oodata. Pärast Hyundaist lahkumist oli selge, et ta jätkaks [MM-sarjas] vaid juhul, kui talle antakse võimalus taas tiitli nimel võidelda. Ta sõlmis lepingu pärast Puma Rally1ga Greystoke'is kihutamist – võtame seda kui märki, et ta usub, et võib kuuluda tippu.