Võiduseeriat pikendanud Baskonia tõusis tiitlikaitsjaga ühele pulgale

Tartu peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul tuleb kvaliteetse vastase vastu näidata maksimumtaset. „Selliste mängude võitmiseks on väga tähtis mentaalne pool. Me ei saa teha kergeid pallikaotuseid, millega lasime nad teise veerandi lõpus kümnega eest ära. Neil leidus vajalikel hetkedel mehed, kes võtsid skoorimise enda peale. Hea, et me püsisime mängus kuni lõpusekunditeni ja meil oli võimalus lõpus mäng viigistada. Suuremad võistkonnad ei saa meid alahinnata ja meil oli võiduvõimalus, aga võib-olla ei ole me siis veel valmis regulaarselt nii füüsilist ja ebamugavat mängu mängima kui vaja. Selliste mängude võitmiseks peame mängima oma maksimumtasemel ega tohi teha kergeid eksimusi. Teisel poolajal saime palli paremini liikuma, lauapalle ja mõni mängija tõusis päris hästi esile,“ sõnas Mazurs pressiteate vahendusel.