Perekond Varik elab ja hingab spordi rütmis, päästab inimeste elusid ning on vürtsikalt humoorikad nagu itaallased

Varikud on pere, keda Eesti Olümpiakomitee tunnustas Viljandimaa 2022. aasta kõige sportlikuma perekonnana. Lõbusas tujus, vürtsika huumoriga ja jutukas seltskond võttis Õhtulehe ajakirjaniku ja fotograafi vastu esimesel jõulupühal oma lapsepõlvekodus Mõisakülas, Läti piiri ääres.

Õhtu tänaval asuvasse kollasesse maamajja oli 25. detsembril kogunenud umbes 20-liikmeline seltskond. Toad on jutuvadast, kilgetest ja sebimisest tulvil, ootusärevil inimeste vahel jooksevad kolm koera. Kindel on see, et siin majas juba igav ei hakka.

Mõisaküla on koht, kus pere saab pühade ajal alati kokku, ning siit on pärit ka spordipisik, millele andsid suuna isa Märt Varik (68) ja ema Eve Varik (65).