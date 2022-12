„Omanikud lasid peatreeneri taas üle!“ Hollandi talendist ilma jäämine ajas Unitedi fännid marru

Manchesteri klubi poolehoidjate ootused polnud rajatatud üksnes ilusatele unistustele, sest United oli juba suvel teinud tööd, et Gakpo enda rivistusse hankida. Siis küll veel üleminekust asja ei saanud, kuid üldiselt valitses arvamus, et küllap talvise üleminekuakna avanedes see asi ära vormistatakse.

Ent võta näpust! MMil kolm väravat kõmmutanud Gakpole sai sõrmed taha hoopis Liverpool ja juba teisel jõulupühal antigi teada, et Eindhoveniga on üleminekus kokku lepitud. See ajas Unitedi fännidel mõistagi hinge täis ja sotsiaalmeedias anti oma lemmikklubi omanikele ja juhtkonnale nii et tolmas.

„Gakpost ilma jäämine on suurim viga, see juhtkond on üks naljanumber. Ma ei suuda ära oodata päeva, mil see klubi maha müüakse,“ kirjutas üks poolehoidja Twitterisse.

„United on üks paras nali,“ lisas teine.

„[Unitedi peatreener Erik] Ten Hag ju tõepoolest tahtis Gakpot, kuid omanikud lasid ta taaskord üle. See on tõesti ikka huumor,“ lajatas kolmas.

Neljas fänn: „See, kuidas Gakpoga lörri läks… Meie juhatuses on klounid!“

Kuna MMi eel lahkus Unitedist Cristiano Ronaldo, vajab klubi ründeliini kindlasti täiendust. Seda nentis ka ten Hag, kui rääkis ajakirjanikega pärast teisipäevast 3 : 0 võidumängu Nottingham Foresti üle.