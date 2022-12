Messi hotellitoast saab muuseum

Messi juhtimisel krooniti Argentina koondis kolmandat korda ajaloos jalgpalli maailmameistriks. Seitse väravat löönud ja kolm resultatiivset söötu jaganud Messi pälvis ka turniiri parima mängija auhinna ning püstitas kamalutäie erinevaid rekordeid. Näiteks sai temast esimene mängija, kes on ühel MMil skoori teinud nii alagrupiturniiril kui ka sellele järgnenud kaheksandik-, veerand- ja poolfinaalis ning finaalis.

Messi koduklubi Pariisi Saint-Germain lubab oma kroonijuveelil MMi järel rahulikult kodumaal puhata ning tagasi Prantsusmaa pealinna oodatakse teda uuel aastal. Küll on aga raporteeritud, et ta on vahepeal andnud suulise nõusoleku PSG-ga lepingu pikendamiseks. Tõsi küll, kui mitmest hooajast ja kui suurest teenistusest jutt käib, olevat veel täpsemate läbirääkimiste küsimus. Messi praegune leping PSG-ga saab läbi käimasoleva hooaja järel.