Kas keegi saab Tour de Skil norralastele vastu? Teppan: loodan, et ka teised hakkavad teravamasse vormi jõudma

Tour de Ski algab seekord 31. detsembril ning lõppeb 8. jaanuaril ehk seitsme etapi vahel on kaks puhkepäeva. Kläbo läheb püüdma oma karjääri kolmandat üldvõitu, soosikute seas on ka MK-sarja üldliider Paal Golberg. Millised on üldse teiste koondiste murdmaasuusatajate võimalused? Teppani sõnul on norrakad ülitugeva riigisisese konkurentsi tõttu alati hooaja alguses heas vormis, ent ta avaldas lootust, et nüüdseks on ka teised paremas seisus.

„Norra on väga tugev, nagu oleme näinud varasematest MK-etappidest – ega teistel pole esikümnesse väga mahti olnud. Norrakad pidid hooaja alguses olema superhead, juba selleks, et riigisiseselt MK-le kvalifitseeruda ja võistlema pääseda. Mina loodan küll, et Kesk-Euroopa võistlused toovad mingil määral pöörde. [Federico] Pellegrino tegi Davosi sprindis Kläbo selja prügiseks, kuigi distantsil ei saanud keegi [Simen Hegstad] Krügerile vastu.“