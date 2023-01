Suusaässad kiruvad uut MK-sarja süsteemi: nüüd antakse punkte lihtsalt osalemise eest

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) eesmärgiks oli suurendada konkurentsi MK-sarja üldvõidule ning nad tahtsid, et rohkem suusatajaid saaksid võidelda punktide nimel. Seega teenivad sellest hooajast etappidel punkte 50 parimat. Seejuures on vahed oluliselt väiksemad kui eelmistel aastatel. Kui võitja saab endiselt 100 punkti, siis teiseks ja kolmandaks kohaks tulevad suusatajad vastavalt 95 ja 90 silma ja näiteks kümendaks tulnu 63 punkti. Eelmisel hooajal olid teine, kolmas ja kümnes koht väärt vastavalt 80, 60 ja 26 silma. Toona jagati punkte ka ainult 30 parimale.

Uut süsteemi on teravalt kritiseerinud kahekordne olümpiavõitja Simen Hegstad Krüger, ka Rootsi suusatajad Frida Karlsson ja Maja Dahlqvist on tunnistanud, et see tundub kohati ebaloogiline. Eesti suusatreener Vahur Teppan ütles intervjuus Õhtulehele, et saab maailma tippudest aru, ent usub, et hetkel on lõplike järelduste tegemiseks pole aeg veel küps.