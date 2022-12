VÄGILANE! Hispaanias korvirõnga maha tõmmanud Eesti koondise tsenter tekitas klubi juhtkonnale kõvasti peavalu

Nurgeri meeskond San Sebastiani Gipuzkoa kogunes teisipäeva hommikul oma kodusaalis, et valmistuda õhtuseks Hispaania esiliiga kohtumiseks Almansa Afanioni vastu. Kui mehed saali jõudsid, alustati viskamisega ja peagi sai selgeks, et üks rõngas on justkui natuke ülespoole viltu. Appi tuli satsi kõige pikem mees ehk 2.08 meetrine Nurger.

„Tiimikaaslane ütles, et pane pealt ja tõmba rõngas paika tagasi, aga see murdus täiesti küljest ära,“ kirjeldas Nurger Õhtulehele ja tunnistas, et kahjuks seika video peale ei saadud. „Õnneks maandusin kenasti jalgele ja traumat sellega ei kaasnenud.“

Rõnga purunemine polnud Gipuzkoa jaoks tegelikult sugugi väike probleem, sest tegemist oli ikkagi mängusaaliga, kus oli vaja loetud tundide pärast ära pidada liigamäng. Veel enam – kui kodumeeskond võib ju leppida hommikul ka ühe korvi all viskamisega, siis võõrsilmeeskonnale on seda raskem maha müüa. „Sellega oli suur mure, kuna areenimeistrid on jõulupuhkusel ja siis pidi klubi juhtkond leiutama, kuidas uus korv üles saada, et vastased oma visketrenni tehtud saaks. Meie tegime selle tõttu ühe poole peal, aga kuidagi saadi vastaste jaoks ka ikka korv püsti.“