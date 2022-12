Millal jõuab jalgpallikoondis suurturniirile ja kui kõrgele kannavad noorte kossuässade tiivad? Kas talisporti ootab uus tõus ning miks kurnab haridussüsteem meie noori? Aru annavad Reim, Enden, Mae ja Nool!

Aasta lõpp on ikka aeg, kui vaadatakse tagasi olnule ja mõtiskletakse ka teemadel, mida võiks oodata tulevikult. Õhtuleht küsis meie spordi suurkujudelt Heino Endenilt, Erki Noolelt, Jaak Maelt ja Martin Reimilt, millises seisus on nende hinnangul 2022. aasta lõpus vastavalt Eesti korvpall, kergejõustik, talisport ja jalgpall. Kui kiibitsejad kipuvad asju nägema ikka tumedates toonides, siis oma alade korüfeed on märksa positiivsemalt meelestatud.