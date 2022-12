Edgar Savisaar vedas nii jalgpalli- kui ka sumovankrit, kuid kõige sügavamalt armus ta iluuisutamisesse

Murrangulistel 1990. aastate algusaegadel tegutses Savisaar Eesti jalgpalliliidu presidendina, täpsemalt aastatel 1990–1992. Jalgpallivankrit aitas ta vedada ka hiljem Tallinna linnapeana, nii toetas linn Lilleküla jalgpallikompleksi rajamist ning 2013. aastal oli meer isiklikult kohal, kui Lillekülas avati Eesti esimene statsionaarne täismõõtmetes jalgpallihall. Nagu jalgpalliliidu president Aivar Pohlak on meenutanud, polnud avamise ajaks veel kõiki vajalikke lubatähti laekunud, kuid et koha peal oli linti lõikamas Savisaar isiklikult, ei tehtud sellest suurt numbrit. Kui 2009. aastal pidas Eesti koondis Lillekülas suurt Eesti jalgpalli juubelimängu Brasiiliaga, kätles mängijaid mängu eel just nimelt Savisaar.

Selgus, et ise oli Savisaar viimati uisud alla saanud poisipõlves. Ta tõdes, et kodus Hundisilmal on suurepärased suusarajad, kuid mitte uisuplatsi. Uisuliidu presidendikoha kohta väitis ta aga, et teda ei räägitud ära, vaid ta armus Tallinnas 2010. aastal peetud EMi eel ja ajal korralduskomitee esimehena iluuisutamisse. „Sestap tuleb minu presidenditööd võtta kui hobi. Mulle tehti ettepanek, võtsin selle vastu," lausus Savisaar.