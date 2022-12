Jalgpallimaailm leinab Peléd: ta tegi jalgpallist kunsti

Neymar: „Enne Peléd oli „10“ lihtsalt üks number. Lugesin kunagi sellist lauset. Kuigi ilus, pole see lause täiuslik. Ma ütleksin, et enne Peléd oli jalgpall lihtsalt sport. Kuid Pelé muutis seda kõike. Ta tegi jalgpalli kunstiks. Ta andis hääle vaestele, mustanahalistele, kuid eriti: ta tegi Brasiilia nähtavaks. Jalgpall ja Brasiilia tõstsid oma staatust tänu Kuningale! Ta on läinud, kuid tema maagia jääb. Pelé on igavene!“