„Pele oli ees ja jalgpall lohises vaikselt järele.“

1279 tabamusega Guinnessi maailmarekordit enda nimel hoidva Pele täht lõi särama 1958. aasta jalgpalli MMil, kui ta oli alles 17aastane. Ründaja lõi Rootsis toimunud turniiril kuus väravat, neist kaks finaalis võõrustajamaa võrku ning võitis koondisega tiitli. Ta kuulus võidukasse Brasiilia koondisesse ka neli suve hiljem Tšiilis ning tuli maailmameistriks ka 1970. aastal Mehhikos. Pele on siiani ainus mängija, kes võitnud MMi kolmel korral.

Vaatamata sellele, et tema koondisekarjäär lõppes rohkem kui 50 aastat tagasi, on brasiillasest pallivõlur endiselt paljude ekspertide hinnangul kõigi aegade vägevaim. Nende seas on ka Schwede, kes selgitas Õhtulehele, mis teeb Pele nii eriliseks. Ta tõi välja kaks põhjust.