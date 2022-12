PODCAST | Spordiarst Pii Metsavas: on alasid, kus laste võistluskoormused on täiesti absurdsed

Eesti rahvale meeldib elada kaasa ja tunda uhkust, kui meie tippsportlased, või ka noorsportlased, toovad tiitlivõistlustelt medaleid. Muidugi on ju tore, kui tulemused on head, ja nende suunal ju tippspordis ka töö käib. Samas oleme ehk selles saavutustele ja pidevale püüdlemisele orienteerituses unustanud ära, mida sport veel pakkuda võib peale tulemuste. Ja kas tulemustele keskendumine on tegelikult see, mis pikaajalisele arengule kaasa aitab?