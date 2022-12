Kelly Sildaru: see on pigem oma vaimsele tervisele suunatud hooaeg

Kelly, mis maik sellest aastast suhu jääb? Oli see ainiti positiivne aasta?

Kui tagantjärele mõtlen, siis meenuvad ainult positiivsed asjad, aga kui ma väga hoolikalt mõtlen, siis tean, et positiivsete asjade juures oli mingeid negatiivsemaid asju, mis alati ei läinud nii plaanipäraselt.

Aga ma arvan, et need kaks asja käivad koos. Ei saa minna hästi, kui pole vahepeal läinud halvasti. Kui vahepeal läheb halvasti, siis see võib-olla julgustab rohkem pingutama, et järgmine kord läheks paremini.