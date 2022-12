Karmen Bruus: 2022 on senise elu parim aasta, aga kindlasti läheb veel paremaks

Karmen, kas 2022 on praegu su elu parim aasta?

Senise elu jah, aga kindlasti läheb veel paremaks.

16 cm aastaga juurde isiklikule rekordile. Kui suurelt sa ise tegelikult julgesid unistada aasta alguses?

Arvasin, et tipptulemus võiks jääda 1.90 või 1.93 kanti. Aga 1.96… Sisimas teadsin, et olen selleks võimeline, aga et see nii ruttu tuleb, oli veidi üllatus.

Oskad sa sõnadesse panna, mille pealt nii suur hüpe ühe aastaga? See on ju fenomenaalne!

Jah, aga see kindlasti ei olegi ühe aastaga tulnud. See ongi pikk treening ja areng olnud juba väiksest saati. Alates sellest, kui läksin trenni Kersti [Viru] juurde. See polegi tulnud üleöö. Sel aastal võib-olla leidsime stabiilsema hoojooksu ja mingid asjad said stabiilsemaks, siis oli palju kergem tulemust paremaks muuta.

Kuidas su elu on muutunud pärast edukat suve? Oled sa kuidagi tuntum Eestis ringi liikudes?

Ei tunne, et oleksin tuntud või kuulsus. Ma isegi väga ei märka seda, et keegi mind kuskil ära tunneks. Vahepeal mulle muidugi kirjutatakse, näiteks pärast edukat võistlust, et nii hästi hüppasid, elasime sulle kaasa. Seda on väga hea meel kuulda. Aga ma ei tunne küll, et oleksin mingi kuulsus.

Loodame, et sa oled alles kuskil teekonna poole peal.

Kindlasti!

Kust sa tunned, et varu on? Füüsis? Tehnika? Vaimne pool? Midagi muud?

Varu on kindlasti igal pool. Isegi, kui ütlesin, et mingid asjad said stabiilsemaks, siis see pole veel perfektne. Kõike saab päris palju arendada.

Kuidas sisehooajaks ettevalmistamine kulgeb?

Rahulikult, vigastusi pole. Eesmärk on valmistuda sise-EMiks. Rahulikult ja töökalt. Ei midagi erilist, kõik on väga hästi.