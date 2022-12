TEHTUD! Saudi Araabia kasuks otsustanud Ronaldo hakkab teenima vutiajaloo suurimat palka

MMi eel andis toonane Manchester Unitedi jalgpallur Piers Morganile plahvatusliku intervjuu, kus kritiseeris oma varasema koduklubi juures pea kõike. Ei läinud kaua aega mööda, kuni United saatiski välja teate, et Ronaldoga on leping lõpetatud ja ta on edaspidi vaba mees.

Ronaldo kinnitas oma poliitkorrektses avalduses, et on uue väljakutse eel väga põnevil. „Mul on olnud õnnelik karjäär ja võitsin Euroopas kõik, mis võimalik. Nüüd tunnen, et on aeg jagada oma kogemusi Aasias.“