Čehi abiga Kristjanite kollektsiooni täis saanud Gerd Kanter: „Püüame uusi dimensioone, mida pole varem kettaheitemaailmas keegi suutnud.“

Olles varasemalt võitnud Kristjaneid sportlasena, siis kuidas oli seda nüüd teha ka treenerina?

Sportlasena on see selles mõttes olulisem, et treenerina oskad sa ise oma progressi väärtustada. Selge on ka see, et iga nomineerimine tõstab ka sinu enda rahulolu saavutuse üle. Ma arvan, et igale inimesele meeldib, kui teda tunnustatakse. Nagu ma kõnes ütlesin, siis viiest Kristjanist ma unistasin ja komplekt on nüüd koos.