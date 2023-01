Hüppeturnee teisel etapil oli eestlastest parim Maltsev. Pettunud Aigro: pole läinud nii, nagu lootnuks

Aigro kaotas duelli kindlalt šveitslasele Gregor Deschwandenile. Kui tema hüppas 119 meetrit ja kogus selle eest 105,1 punkti, siis šveitslase hüpe kandus 127,5 meetrile ja punkte sai ta kokku 123,2. Koos teise vooruga läks Deschwandenile kirja 243,3 silma, mis andis 21. koha.



“37. Koht kindlasti ei valmista mingit rahulolu,“ lausus Aigro pärast võistlust pressiteate vahendusel. “Kaks etappi on seljataga, mis ei ole läinud nii nagu ise lootnuks, aga kuna pool turneed on veel ees, siis tuleb pea püsti hoida ja edasi võidelda. Analüüsides Garmischis toimunut, siis kõik algab hoovõtuasendist. Kui jään hoost maha siis sellise väikese hoo pealt saavad kõik pisivead meetrites karistatud ja selliste hüpetega on punktikohale ikka väga raske hüpata.“