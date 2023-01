Igihaljad Endrekson ja Raja rügavad edasi. „Suvel vandusin ikka mitu korda, et ma ei taha seda.“

„Hetkel on nii välja kukkunud, et satun iga päev trenni,“ rääkis Raja Õhtulehele. „Ma ei oska trenni teha ilma, et teeksin seda hästi. Teisalt vaatan tugevasti tulevikku, et mis oleks minu järgmine amet. Mul on selles osas juba väga hea tunnetus. Eks suvi näitab, kui heasse vormi saan.“

Endreksoni jutt on kahtlevam, kuid trenni rügab temagi. Tõsi, koormused olla pisemad kui mullu.