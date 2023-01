Tenniseäss Navratiloval diagnoositi kaks erinevat vähki

„See topeltviga on tõsine, kuid siiski parandatav ja ma loodan soodsat lõpptulemust,“ ütles ta oma pressiteates. „See on mõnda aega väga ebameeldiv, kuid ma võitlen kogu hingest.“

Navratilova avaldas ühtlasi, et kõrivähk on esimeses staadiumis. Ta alustab ravi sel kuul ning prognoos olla hea. „Vähitüüp on HPV, mis allub ravile väga hästi. Martina märkas Fort Worthis toimunud WTA finaalturniiril oma kaelal suurenenud lümfisõlme. Kui see ei taandunud, lasi ta teha biopsia,“ kirjeldas teade, kuidas olukord arenes.