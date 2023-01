VIDEO | HULL MEES! Cavaliersi superstaar paugutas NBA viimase 17 aasta punktirekordi

NBA kõigi aegade ühes mängus visatud punktide edetabelit troonib legendaarne Wilt Chamberlain, kes viskas 1962. aasta 2. märtsil 100 punkti, kuid tema koduklubi Philadelphia 76ers alistas New York Knicksi. Teisel kohal on mitte vähem legendaarne Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), kes uhas 2006. a 22. jaanuaril Toronto Raptorsi korvi 81 punkti. Pärast Bryantit oli 70 punkti peale jõudnud vaid Phoenix Sunsi star Devin Booker, kellest Mitchell nüüd ühe punktiga mööda tõusis. Lisaks isiklikule punktisaldole jagas Mitchell 11 resultatiivset söötu, millest tuli 28 punkti, ehk ta oli otseselt osaline Cavaliersi 99 punktis. Tegemist on NBA ajaloo teise tulemusega pärast toda Chamberlaini 100 punkti mängu.

„Olla rekorditeraamatus koos selliste mängijatega nagu Wilt – see tekitab tohutut alandlikkust,“ rääkis päevakangelane pärast mängu. „Olen alati uskunud, et minust võib saada üks liiga parimatest mängijatest. Olen sõnatu ja tunnen end õnnistatult, et saan olla sellises suursuguses seltskonnas.“

„Me olime tunnistajaks ühele korvpalli ajaloo vägevaimale esitusele,“ lausus omalt poolt Cavaliersi peatreener J.B. Bickerstaff. „Iga sooritus, mille ta tegi, oli ka vajalik. Ütlesin teistele lihtsalt, et laske tal teha.“

Mitchelli 71 punktist 55 tulid pärast esimest poolaega. Lisaajale läinud mängus alistas Cavaliers Bullsi 145 : 134.

„Ma arvan, et mul oli ükskord selline mäng, kui mängisin NBA 2K videomängu, kuid seal ei visanud ma nii efektiivselt,“ muigas Bullsi vastu 34 väljakult tehtud viskest 22 tabanud Mitchell. „Pealegi selles videomängus ma ikkagi kaotasin, nii et tänane tunne on palju parem.“