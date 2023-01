VIDEO | Noor NFLi mängija sai kokkupõrke järel südamerabanduse ja viibib raskes seisus haiglas

Videost on näha, kuidas Cincinnati Benglasi mängija Tee Higgins rammis teda takistada püüdnud Hamlinit õlaga rindkerre. Kokkupõrge ei tundunudki ehk kõige jõulisem ning Hamlin ajas end kohe püsti. Kuid siis kukkus ta kokku ning platsile tormasid meediukd, kes hakkasid teda elustama. Veerand tunni pärast toimetati ta Cincinnati ülikooli meditsiinikeskuse haiglasse. Billsi klubi andis hiljem teada, et 24aastane Hamlin sai südamerabanduse ning on haiglas kriitilises seisus.

„Võite ette kujutada emotsioone mõlemas riietusruumis ja kiidan mõlemat treenerit, et see otsus tehti,“ kommenteeris NFLi mängude eest vastutav asepresident Troy Vincent. „Väga keeruline on minna sellises olukorras riietusruumi ja vaadata seal 53 meest ning neid maha rahustada. Kui rääkisin nendega telefonitsi, oli selge, et emotsioonid olid seal laes. See oli väga heitlik olukord, kuid ma arvan, et treenerid said sellega hakkama. Nad juhtisid seda, mis riietusruumis toimus.“