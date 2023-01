Eesti jäähokiliit otsustab järgmisel nädalal, mis saab Moskva Spartakiga liitunud U20 koondise peatreenerist

Venemaa hokigigant Moskva Spartak andis teada, et klubi noortetreenerina asub tööle Aleksander Barkov, kes on ametis ka Eesti U20 koondise peatreenerina. Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras sõnas Õhtulehele, et otsust, kas Barkoviga minnakse U20 koondise juures edasi või mitte, pole veel tehtud.