Mida arvata Eesti jalgpallurite õllelauast Venemaa koondise peatreeneri seltsis? „Võib-olla Zenjov küsis talt autogrammi ka, kust sa seda muidu saad?!“

Endise Eesti jalgpallikoondislase Andrei Stepanovi sotsiaalmeediasse postitatud foto, kus mitmed meie internatsionaalid istuvad koos Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühiselt õllelaua ümber, on tekitanud vutisõprade seas paraja tormi. Äärmuslikumad fännid nõuavad lausa, et praegused koondislased Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov, keda ka pildil näha võib, peaks kas just sinisärkide seast eemaldatama, kuid vähemalt vabandama peaks nad kindlasti. Õhtuleht kutsus kokku virtuaalse ümarlaua koosseisus korvpallitreener Andres Sõber, võrkpallitreener Avo Keel ja käsipallitreener Kalmer Musting, et oma ala tõeliste korüfeede käest küsida, kuidas nemad kogu seda olukorda näevad.