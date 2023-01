Skandaalne Eesti ekskoondislane läks Venemaa tippklubisse tööle

35aastane endine väravavaht mängis veel eelmisel aastal Nõmme Kalju eest ning sai esindusmeeskonna eest Eesti meistriliigas kirja kolm kohtumist ja tegi samaaegselt ka treeneritööd. Nüüd kinnitas Kalju spordidirektor ja abitreeener Argo Arbeiter intervjuus portaalile Soccernet.ee , et nende juures ta enam ei jätka. „Lepmets tegi lepingu Moskva Dünamo akadeemiaga ja läks Venemaale, seepärast oli meil vaja uut väravavahtide treenerit.“

Lepmets sattus mängijakarjääri jooksul mitu korda skandaalidesse. 2012. aasta septembris osales ta Rumeenias baarikakluses ning murdis selle käigus pahkluu. „See kõik oli minu süü. Küll pole tõene väide, et mängus oli keegi tüdruk. Mingit tüdrukut polnud, kaklus oli meeste vahel ja ma jõin lihtsalt liiga palju. Ma ei lõpetanud õigel ajal. Veel üks jook ja veel üks... Siis veel üks. Sattusin hoogu. Norisin paljudega tüli. Keegi tuli mu juurde ja palus end korralikult ülal pidada. See oli ilmselt turvamees. Mul oli talle väga „hea“ vastus, ma lõin ja lõin. Ja pärast seda ei mäleta ma enam midagi. Süüdi polnud turvamees, vaid alkohol. Kui seda ma suutnuks kaklust vältida, poleks midagi hullu juhtunud. See oli minu nõrkusehetk,“ selgitas Lepmets toona väljaandele ProSport juhtunu põhjuseid ning vabandas.