Janika Lõiv sõlmis Hollandi profitiimiga kahe aasta pikkuse lepingu

„Läinud hooaja keskel tuli endisest klubist uudis, et tiim ja kogu struktuur jaotuvad kaheks eraldi üksuseks ehk tulevad uued sponsorid ja vahetub kogu tugipersonal. Seega otsustasin otsida alternatiive ning ringi vaadata, et milliseid variante veel on,“ rääkis Lõiv Eesti Jalgratturite Liidule.

„Hooaja lõpus tundsid minu vastu huvi päris mitu meeskonda, eeskätt just Hispaaniast ja Prantsusmaalt, aga lepingu otsustasin sõlmida Bart Brentjensi juhitava Hollandi tiimiga KMC MTB Racing Team. Olin Bartiga suhelnud juba mõned aastad tagasi ning nüüd oli asjade loogiline jätk, et jõudsime lepinguni,“ jätkas Lõiv. „Tiim on väga professionaalse ja pikaajaline organisatsioon. Lisaks on Bart ise olümpiavõitja ning tunneb sportlaste elu ning vajadusi läbi ja lõhki.