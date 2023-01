Klæbo kägistas rivaalid lõpuspurdiga, Himma lõpetas 54. kohal

Tänavu Tour de Skil kõik etapid võitnud Klæbo on karjääri vältel triumfeerinud viieteistkümnel osavõistlusel ning nüüd on ta tuuril kõigi aegade edukaima suusataja. Norralannal Therese Johaugil ja poolataril Justyna Kowalczykul on üks võit vähem, meeste arvestuses on teisel kohal paikneval norralasel Petter Northugil 13 esikohta.