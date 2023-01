KAPTENID RÄÄGIVAD! Raio Piiroja: mina poleks sellele pildile läinud, aga nad on kõik eestimeelsed mehed, kellega võiks luurele minna

Piiroja ja Reim on mõlemad väga pikaaegsed koondislased ja enamiku pildilolijatega aastaid koos mänginud. „Mina ei oleks praegu selle pildi peale läinud,“ alustas Piiroja. „Samas tunnen ma neid mehi väga hästi, olen nendega üle kümne aasta koos mänginud. Selle ma lükkan ümber, et nad pole patriootlikud või eestimeelsed. Ma võiksin nende kõigiga luurele minna. Nad kõik räägivad eesti keelt ja on väga eestimeelsed.“