Kahevõistluse valitseja jätab Otepääle tulemata: mu keha ei suuda normaalselt toimida

Riiber andis oma otsusest teada Norra ringhäälingu NRK vahendusel. „Viimase kahe nädala probleemide tõttu ma sel nädalavahetusel ei võistle,“ alustas ta.

Riiber täpsustas, et teda kiusab parasiit, mis tekitas omakorda maopõletiku. Kus Riiber täpselt haigestus pole teada, ent ta kahtlustab, et parasiit võib pärineda Ramsaust, kus võisteldi detsembri keskel. „Olen seetõttu kaotanud kaalu, mis on mu vormi kõvasti mõjutanud. Ma ei söö peaaegu midagi ja nii on see kestnud juba kaks nädalat.“

„Me elasime seni lootusega, et saan Otepääl võistelda,“ tunnistas ta, et nüüd polegi teada, millal ta saab trenni- ja võistlusrajale naasta. „Kaalukaotus ei mõju mu suusavormile hästi, energiat on vaja. See kõik tähendab, et mu keha ei suuda praegu normaalselt toimida. Ma muutun iga päevaga üha nõrgemaks. Vahepeal sain vähemalt natukenegi treenida, aga lõpuks ei suutnud ma enam üldse midagi teha,.“

Tõenäoliselt jätab Riiber vahele ka järgmise nädala MK-etapi Saksamaal Kligenthalis.