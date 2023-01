Puhtalt lasknud Öberg sai võidu, eestlannadest jõudis 50 parima sekka vaid Tomingas

Hooaja teise individuaalse etapivõidu saavutanud Öbergile valmistas täna kõige rohkem rõõmu tiirude puhtalt läbimine. „Prantsusmaal [Annecy etapil] oli mul sprindis võimalus, kuid eksisin viimasel lasul. Tahtsin tõesti täna parem olla. Olen väga õnnelik – see on uuele aastale täiuslik algus. Natuke imelik oli juba täna võistelda, sest jõudsime siia teisipäeval ning saime ainult ühe trenni teha. Tegin seda, mida teen tavaliselt treeninutel, ja see tuli täna päris hästi välja,“ lausus ta laskesuusaliidu [IBU] otseülekande vahendusel.