Aigro pääses Austrias viimasel etapil lõppvõistlusele: loodan panna turneele ilusa punkti

23aastane eestlane sai Austrias Bischofshofenis kirja 125 meetri pikkuse õhulennu, mille eest teenis 123,8 punkti. Reedel toimuval lõppvõistlusel on duellis Aigro vastaseks Gregor Deschwandenile, kellele jäi ta alla turnee teisel etapil. Šveitslane tegi tänases kvalifikatsioonis 129 meetri pikkuse hüppe, mis andis 125,4 silma.

„Treeninghüpetel olin raskustes. Tegemist on väga erilise mäega, mis ei sarnane kuidagi turnee kolmele esimesele. Kvalifikatsioonihüppele läksin lihtsalt tühjema peaga ja sooritasin õigel ajal õige hüpe. Saab rõõmsa tujuga homsele vastu minna. Homme on turnee viimane päev. See algas küllaltki raskelt, aga Garmischi punktikoht tõi rõõmu. Eks vaatame, mis homne päev toob, aga loodan turneele ilusa punkti panna,“ lausus Aigro pärast kvalifikatsiooni pressiteate vahendusel.