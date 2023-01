INTERVJUU | Kristjan Ilves Eesti kahevõistluse tulevikust: kui asi on olnud üsna sarnase käekäiguga juba paarkümmend aastat, siis see pole enam juhus, vaid süsteemne viga

On kaks muret, mille üle Kristjan Ilvesega Otepää MK-etapi eel mõtiskleda. Esimene, pisut maisem, on see, kuidas tiivad kannaksid teda hüppemäel taas kaugustesse, millega oleme harjunud. Teine teema on see, kuidas tagada kahevõistluse jätkusuutlikkus olümpiaprogrammis, aga ka Eestis.