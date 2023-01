Eesti talikalastajad sihivad kodusel MMil ajaloolist medalit

Oktoobris näitasid Eesti kalastussportlased, et on spinningupüügis maailma osavaimad, kui meie koondis krooniti Tšehhis peetud MMil võitjateks. Uus tiitlivõistlus on ees ootamas juba veebruari lõpus – ja sedakorda lausa koduõuel, sest tänavune jääaluse püügi MM peetakse Võrtsjärvel.