Kuidas päästa kahevõistlus?

Ärevad teated imbusid meediasse suve hakul. Esiti tuli USA kaudu info, et võib-olla me ei näegi enam kunagi Kristjan Ilvest olümpiamängudel, aga päris nii hulluks asi siiski ei läinud. Meeste kahevõistlus jäi 2026. aasta OMi programmi alles, kuid osalejate arvu kärbiti 55lt 36 peale. Naisi seevastu ei võetud olümpiaperre ning see on tulevikku silmas pidades kriitilise tähtsusega, sest ROK liigub jõuliselt soolise võrdsuse suunas.

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) kahevõistluse võistluste direktor Lasse Ottesen ütleb Tehvandi hüppemäe taustal, et pole ala tuleviku pärast ülearu mures. Kõlab pisut uskumatult, aga ta selgitab, milliseid samme on astutud ja mis on plaanis. Kusjuures olla õhkõrn võimalus, et naised ikkagi pääsevad Milano Cortina OMile.