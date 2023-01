Euroliiga kohtumist vilistanud Eesti tippkohtunik sai neljamängulise keelu

Mirotic ise oli seda kuuldes väga üllatunud. „Päriselt? Ma ei teadnud seda. Näete, millised on kohtunikud. Kuidas nad seda ei vilistanud? Ausalt öeldes olen šokis,“ kritiseeris Montenegrost pärit staarmängija pärast mängu kohtunikke. „Selliseid asju ei tohiks juhtuda, kui arvestada, et meil on nii palju kaameraid ja erinevaid tehnoloogiaid sellisteks olukordadeks. Ma ei kahtle selles, mida räägitakse. Usun, et astusin joonele, aga ma ei teadnud seda kuni praeguseni,“ jätkas Mirotic.