Kas Johannes Thingnes Bö tapab laskesuusatamise? Konkurendid on juba alla andnud

Laskesuusatamise MK-sarjas korrigeeriti tänavuse hooaja eel punktisüsteemi, mis premeerib etapi parimaid senisest enam ja ei luba vahele jätta mitte ühtegi võistlust. See aga tähendab, et kui hooaeg pole veel isegi poole peal, on juba selge, et MK-sarja üldvõidu nimel heitlevad kaks meest ja kõik teised on andnud alla.