TRALL NBAST TULNUD STAARI ÜMBER! Reegleid rikkunud klubi asetab end ohvri rolli

Crvena zvezda on Euroliigal juba pikemalt pinnuks silmas, sest klubi on korduvalt rikkunud finantsilise stabiilsuse ja ausa mängu reegleid. Lõpuks määrati neile karistuseks 25 000 euro suurune trahv ja keeld registreerida uusi mängijaid enne märtsikuud. See tähendab, et Campazzot ei näe väljakul ka järgmises kaheksas kohtumises.

Belgradi klubi, kes on oma reegliterikkumisega ise asja nii kaugele viinud, on end aga asetanud kannatajarolli. Campazzo meeskonnakaaslased kandsid reedel soojendusel enne matši Valencia vastu särke, kuhu oli peale kirjutatud „Free Facu“ ehk „Vabastage Facu“.

Mängija ise teatas Twitteris, et on lihtsalt kurb. „See seis on nii väsitav ja kurb. Ma lihtsalt palun, et te lubaksite mul mängida,“ sõnas ta ja märkis säutsus ka Euroliiga ära.

„See on kõigile halb, et Campazzo ei mängi,“ rääkis pressikonverentsil meeskonna peatreener Duško Ivanovic. „Mitte ainult Zvezda jaoks, vaid ka kõigi Euroliiga jälgijate jaoks. Inimesed tahavad näha parimaid mängijaid, aga meie peame võitlema ilma temata. See on keeruline, aga peame hakkama saama.“