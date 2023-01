GALERII | Ilves lõpetas Otepää MK-etapi laupäevase võistluse kümnendana: sain kohe aru, mis valesti läks

Kolmandal ringi alguses spurtis Eero Hirvonen, kes sai kohe mõnesekundilise vahe sisse, aga üle kilomeetri tema edu ei püsinud. 7,5 km peal olid koos veel 27 meest. Ilves oli 2,3sekundilise kaotusega 18.

Viimasel ringil andis gaasi Johannes Lamparter, aga vahesid sisse ei tulnud. Võidu noppisid vennad Oftebrod - Jens Luraas oli esimene, Einar Luraas teine. Kolmas oli mullune MK-sarja teine mees Lamparter. Ilves lõpetas võistluse 11. kohal ja kaotust Oftebrole vaid 4,1 sekundit, mis on hüppemäele üle kandes pool meetrit. Ässadest ei olnud Otepääl stardis sakslaseid Vinzenz Geigerit ja Johannes Rydzekit, televiisorist jälgis võistlust ka MK-sarja üldliider, norralane Jarl Magnus Riiber.

„Tööd sai tehtud, eesmärk oli võimalikult lähedal liidrile olla, see sai tehtud. Koht väga ei määra. Eks suusarajal oli andmist otsas lõpuni. Esimesel kahel ringil oli tempo veidi maas, aga kolmas ja neljas ring oli üsna sprintimine koguaeg,“ arutles Ilves pärast suusasõitu.

„Püüdsin võimalikult ees olla koguaeg. Kuskil teisel ringil jäin maru halvasti karpi mitmes kohas ja langesin viis kuni kümme kohta tahapoole. Siis sai korralikud sprindid teha, et etteotsa tagasi saada. Kiire rada, hästi palju mehi, laskumiste lõpus vajus grupp päris tugevasti kokku.“

Ta märkis, et pundis toimus koguaeg midagi, aga varustus jäi vähemalt terveks. „Rahulik polnud. Esimesed kaks ringi oli tunne, et saaks juba tempo veidi kiiremaks, et jääks lihtsalt vähem mehi sinna. Kiire rada, hästi palju võitlust,“ ütles Ilves.