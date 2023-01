Kalev/Cramo murdis Rannula endised hoolealused viimase veerandajaga

Kohtumise esimesed kolm veerandaega möödusid tasavägises heitluses. Avapoolaja järel oli kodusaalis mänginud Kalev/Cramo kolme punktiga ees 37 : 34 ning viimasele veerandile minnes juhtisid väljakuperemehed 60 : 58 – kusjuures see edu saadi sisse tänu Artur Konontšuki kolmanda mänguperioodi viimase sekundi tabavale kolmesele.

Toom tõdes kohtumise järel Delfi TV otseülekandes intervjuus, et kuna meeskond rassis jõulude ja aastavahetuse järel jooksutrenni teha, lisaks oli neil lõppeval nädalal selja taga juba kaks järjestikustel päevadel toimunud mängu, siis see tamp oli jalgades ja füüsiliselt pole Kalev/Cramo mehed seal, kus tahaks olla.

„Aga kõik need tehtud trennid on play-off'i nimel, praegu tuleb need võidud lihtsalt ära võtta,“ nentis Toom ja sedastas samas, et ega lihtsamaks meeskonnal ei lähe, sest jaanuaris tuleb pidada veel kaheksa kohtumist.