VIDEO | Lietkabelise liidriks kujunenud Kristian Kullamäe sai taas kokku mehise punktisaagi

Kullamäest on kujunenud hooaja jooksul Lietkabelise tõeline liider. Ta on meeskonna edukaim nii punktide (14,53 mängu kohta), resultatiivsete söötude (3,33) kui ka efektiivsusnäitaja (13,53) poolest. Kogu liiga peale on Kullamäe resultatiivsuselt kaheksas, korvisöötude osas 18. ja efektiivsusnäitaja poolest 22. mängumees. Tema kolmeste tabavusprotsent on 46,8 (77 viskest on tabanud 36), mis on liiga paremuselt kaheksas näitaja.