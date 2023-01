GALERII | Ilves lõpetas Otepää MK hooaja teise tulemusega: ma ei saa elada pea pilvedes, et võtan vastu ainult poodiumikoha

Ta startis 10 km suusarajale üheksandana, kuid liugles suurema osa distantsist pundis, mis hoidis kohti 5.-12. Too seltskond jäigi lõpuni kokku ja jagas positsioonid lõpuspurdis. Esineliku saatus jäi samuti finišisirge peale, kõige teravamat jalga näitas sakslane Julian Schmid. Ilves kaotas talle 29,9 sekundiga.

„Seda enam oleks tahtnud esimeses pundis olla, et sõidu kulg läks selliseks,“ märkis Ilves. „Võimed olid ju selleks olemas. Nagu enne ütlesin, mus pole nii palju enesekindlust, et tähtsatel momentidel vabalt ja rahulikult ära teha ja uskuda, et asi toimib. Koguaeg on natuke üleüritamist. Kui oled heas vormis, saad asju vabalt teha. Kui pole, siis tahad üritada.“

Suusasõidu kohta ütles, et ta terve distants kulges kontrollitult. „Oli piisavalt jaksu, et [pundis] esimeste kohtade eest võidelda. Õigel ajal surusin Kunimäe otsas 50meetrise väikse sprindi, surusin Saksa poisi ära, teiseks-kolmandaks. Alla tulek oli lihtsalt positsioonivõitlus, tempot eriti ei pandud. Oleks tuul teistpidi olnud, oleks julgetud varem minna, aga kui selline sein on ees ja esimesena lähed, siis sõidetakse sust üle,” osutas Ilves.

Kokkuvõttes jäi Ilvese saagiks kodusel etapil 10. ja 7. koht, mis pole tänavuse hooaja kontekstis sugugi halb. „Eelmise aasta valguses oleks kõik käsi kokku löönud. Nüüd on ootused suuremad. Siit kõigile, ka iseendale, mõtteainet, et hetkeseis on selline ja tuleb end üles töötada. Ma ei saa elada pea pilvedes, et võtan vastu ainult poodiumikoha. Konkurents on nii tihe. Tean, et olen võimeline, aga hüpe on tihtipeale alt vedanud. Aga ükspäev see tuleb, loodetavasti tuleb siis MMil midagi ilusat,” ütles ta.

Enne võistlust avaldas Ilves lootust, et saab kodusel etapil hüpetega tagasi ree peale. Nüüd, pärast etteasteid kinnitas, et on sellele kindlasti lähemal, aga äratõuge võiks olla veel parem. „Hüppel on rütmi, aga seda eneseusku, et vähem on rohkem, praegu ei ole,” lisas ta.

Kahevõistluse MK-sari jätkub järgmisel nädalalõpul Saksamaal Klingenthalis. Pärast seda toimuva Prantsusmaa etapi jätab Ilves ilmselt vahele, et timmida suusahüppeid.

MK-sarja üldliidrina jätkab norralane Jarl Magnus Riiber, kes pidi kõhuparasiidi tõttu Eesti etapi vahele jätma. Tal on koos 558 punkti. Otepääl 11. ja 5. koha teeninud Jens Luraas Oftebro jääb maha 14 ja sakslane Julian Schmid 65 punktiga. Ilves jagab 195 punktiga Ilkka Herolaga 13.-14. kohta.